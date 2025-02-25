Xiaomi раптово припинила підтримку цілої низки смартфонів і кількох планшетів. Компанія не розгортатиме HyperOS 2.1 і 2.2 для популярних серед користувачів девайсів Xiaomi, Redmi і Poco – фактично натякнувши, що їх можна вважати застарілими.
До списку девайсів, які залишаться на поточній версії HyperOS і більше не отримуватимуть оновлення до версій 2.1 і 2.2, увійшли:
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Lite;
- Xiaomi 11 Lite 5G;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 11X;
- Xiaomi 11X Pro;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i HyperCharge 5G;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Poco M5;
- Poco M5s;
- Poco X5;
- Poco X5 Pro;
- Poco F4;
- Poco F4 GT;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50i;
- Redmi K50 Gaming;
- Xiaomi Pad 6.
Зазначені девайси більше не отримуватимуть нових функцій, однак для них, як і раніше, виходитимуть патчі безпеки – щонайменше до початку 2026 року.
Оновлення HyperOS 2.1, зі слів виробника, орієнтоване на оптимізацію системи і поліпшення анімації, що має підвищити плавність роботи інтерфейсу, а також знизити енергоспоживання.
Подробиці про HyperOS 2.2 наразі залишаються в таємниці, але, згідно з інсайдерськими джерелами, воно міститиме поліпшену багатозадачність, перероблені елементи інтерфейсу та оновлені інструменти безпеки. Випуск оновлення очікується в березні.
Нагадаємо, цього тижня Xiaomi "завалить" цілою низкою новинок. Серед них – смартфони, ноутбуки, навушники і навіть спортивний електрокар. Головним анонсом стане Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.
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