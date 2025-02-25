У списку значаться вся серія Xiaomi 11, сімейство Redmi Note 12 і деякі інші пристрої.

Xiaomi раптово припинила підтримку цілої низки смартфонів і кількох планшетів. Компанія не розгортатиме HyperOS 2.1 і 2.2 для популярних серед користувачів девайсів Xiaomi, Redmi і Poco – фактично натякнувши, що їх можна вважати застарілими.

До списку девайсів, які залишаться на поточній версії HyperOS і більше не отримуватимуть оновлення до версій 2.1 і 2.2, увійшли:

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11 Lite 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11X;

Xiaomi 11X Pro;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Poco M5;

Poco M5s;

Poco X5;

Poco X5 Pro;

Poco F4;

Poco F4 GT;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50i;

Redmi K50 Gaming;

Xiaomi Pad 6.

Зазначені девайси більше не отримуватимуть нових функцій, однак для них, як і раніше, виходитимуть патчі безпеки – щонайменше до початку 2026 року.

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Оновлення HyperOS 2.1, зі слів виробника, орієнтоване на оптимізацію системи і поліпшення анімації, що має підвищити плавність роботи інтерфейсу, а також знизити енергоспоживання.

Подробиці про HyperOS 2.2 наразі залишаються в таємниці, але, згідно з інсайдерськими джерелами, воно міститиме поліпшену багатозадачність, перероблені елементи інтерфейсу та оновлені інструменти безпеки. Випуск оновлення очікується в березні.

Нагадаємо, цього тижня Xiaomi "завалить" цілою низкою новинок. Серед них – смартфони, ноутбуки, навушники і навіть спортивний електрокар. Головним анонсом стане Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

УНІАН писав, що у смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію. Вона "прокачає" ваш акумулятор і допоможе усунути найрізноманітніші проблеми, які стають причиною перегріву, повільної зарядки або стрибків напруги.

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