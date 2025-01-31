На ринку смартфонів Apple довгий час вважалася лідером за тривалістю підтримки своїх iPhone. Все змінилося торік разом з виходом серії Galaxy S24, для якої гарантовано 7 років повноцінної програмної підтримки.
Відтоді 7-річна підтримка поширюється на всі флагманські пристрої Samsung. Видання SamMobile склало повний список пристроїв, які максимально довго отримуватимуть оновлення.
До списку увійшли вже представлені або офіційно анонсовані пристрої. Серед них:
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 Edge;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6.
Крім того, семирічна підтримка гарантується і для двох актуальних планшетів Samsung – Galaxy Tab S10+ і Galaxy Tab S10 Ultra.
Хоча список пристроїв із семирічною підтримкою поки невеликий, він розширюватиметься в міру виходу нових флагманів. Так, влітку Samsung представить нові розкладачки Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7. Крім того, деякі смартфони середнього класу Samsung вже оновлюються 6 років.
Тривала підтримка означає не тільки появу в смартфонах нових функцій, зокрема на базі ШІ, а й гарантує стабільність роботи та безпеку пристроїв. Більшість конкурентів у світі Android пропонують у середньому 4 роки гарантованої підтримки ПЗ.
22 січня Samsung представила флагмани Galaxy S25. Вони схожі на торішні, але отримали більш тонкі рамки і округлені грані. Одним з головних нововведень стало розширене меню інформації про стан батареї, доступне в налаштуваннях пристрою.
Також Samsung показала супертонкий Galaxy S25 Edge, але дата релізу і вартість смартфона не уточнюються. З чуток, у продаж він надійде в травні, а коштуватиме дешевше Galaxy S25 Ultra.