Рекордну кількість оновлень отримають усі моделі сімейства Galaxy S24 і S25, а також складані Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6.

На ринку смартфонів Apple довгий час вважалася лідером за тривалістю підтримки своїх iPhone. Все змінилося торік разом з виходом серії Galaxy S24, для якої гарантовано 7 років повноцінної програмної підтримки.

Відтоді 7-річна підтримка поширюється на всі флагманські пристрої Samsung. Видання SamMobile склало повний список пристроїв, які максимально довго отримуватимуть оновлення.

До списку увійшли вже представлені або офіційно анонсовані пристрої. Серед них:

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Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6.

Крім того, семирічна підтримка гарантується і для двох актуальних планшетів Samsung – Galaxy Tab S10+ і Galaxy Tab S10 Ultra.

Хоча список пристроїв із семирічною підтримкою поки невеликий, він розширюватиметься в міру виходу нових флагманів. Так, влітку Samsung представить нові розкладачки Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7. Крім того, деякі смартфони середнього класу Samsung вже оновлюються 6 років.

Тривала підтримка означає не тільки появу в смартфонах нових функцій, зокрема на базі ШІ, а й гарантує стабільність роботи та безпеку пристроїв. Більшість конкурентів у світі Android пропонують у середньому 4 роки гарантованої підтримки ПЗ.

22 січня Samsung представила флагмани Galaxy S25. Вони схожі на торішні, але отримали більш тонкі рамки і округлені грані. Одним з головних нововведень стало розширене меню інформації про стан батареї, доступне в налаштуваннях пристрою.

Також Samsung показала супертонкий Galaxy S25 Edge, але дата релізу і вартість смартфона не уточнюються. З чуток, у продаж він надійде в травні, а коштуватиме дешевше Galaxy S25 Ultra.

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