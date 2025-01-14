Xiaomi готується до випуску операційної системи HyperOS 3. Повідомляється, що цього року користувачам не доведеться чекати осені: нова ОС стане доступна вже в середині 2025 року, практично одночасно з виходом Android 16.
Профільний портал XiaomiTime опублікував список девайсів компанії та її суббрендів Redmi і Poco, які зможуть оновитися до HyperOS 3. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.
Xiaomi:
Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi MIX Flip 2;
- MIX Fold 3;
- MIX Fold 2.
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro; Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro; Xiaomi Pad 6S Pro;
- Xiaomi Pad 6 Pro; Xiaomi Pad 6 Pro;
Redmi:
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 13;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 4G NFC;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12 Turbo; Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi 12;
- Redmi 13;
- Redmi 13C;
- Redmi 14C;
- Redmi 14C 5G;
- Redmi A3 Pro;
- Redmi A4 5G;
- Redmi K80;
- Redmi K70;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Turbo 4.
- Redmi Pad SE;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE 8.7;
- Redmi Pad Pro 5G.
Poco:
- Poco F5;
- Poco F5 Pro;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X6 5G;
- Poco X6 Pro 5G;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro;
- Poco X7 Pro-Iron Man Edition;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M6 Pro 5G;
- Poco M6 4G;
- Poco M6 5G;
- Poco M7 Pro 5G;
- Poco C65;
- Poco C75;
- Poco C75 5G.
Очікується, що в HyperOS 3 буде покращено продуктивність системи (швидший запуск застосунків) і завдань із роботою ШІ, з'являться нові можливості персоналізації та нові функції Game Turbo для геймерів.
Також фірмова прошивка отримає всі основні фішки Android 16. Серед них – повністю перероблена панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим Не турбувати нібито перероблять настільки, що навіть назва буде іншою, пишуть в Android Authority.
Нагадаємо, що глобальна версія HyperOS 2.0 стала доступна лише наприкінці 2024 року і продовжує розгортатися. Абсолютно точно апдейт не прийде на телефони, які перейшли в статус End of Life (EOL). Серед них, наприклад, Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.