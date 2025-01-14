HyperOS 3.0: які телефони можуть оновитися до нової ОС / фото XiaomiTime

Xiaomi готується до випуску операційної системи HyperOS 3. Повідомляється, що цього року користувачам не доведеться чекати осені: нова ОС стане доступна вже в середині 2025 року, практично одночасно з виходом Android 16.

Профільний портал XiaomiTime опублікував список девайсів компанії та її суббрендів Redmi і Poco, які зможуть оновитися до HyperOS 3. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

Xiaomi:

  • Xiaomi 15;

  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi MIX Flip 2;
  • MIX Fold 3;
  • MIX Fold 2.
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro; Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro; Xiaomi Pad 6S Pro;
  • Xiaomi Pad 6 Pro; Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi:

  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 13;
  • Redmi Note 12 4G;
  • Redmi Note 12 4G NFC;
  • Redmi Note 12S;
  • Redmi Note 12 Turbo; Redmi Note 12 Turbo;
  • Redmi Note 12T Pro;
  • Redmi 12;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13C;
  • Redmi 14C;
  • Redmi 14C 5G;
  • Redmi A3 Pro;
  • Redmi A4 5G;
  • Redmi K80;
  • Redmi K70;
  • Redmi K60;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K50 Ultra;
  • Redmi Turbo 3;
  • Redmi Turbo 4.
  • Redmi Pad SE;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE 8.7;
  • Redmi Pad Pro 5G.

Poco:

  • Poco F5;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco F6;
  • Poco F6 Pro;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X6 Pro 5G;
  • Poco X7;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco X7 Pro-Iron Man Edition;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco M6 Pro 5G;
  • Poco M6 4G;
  • Poco M6 5G;
  • Poco M7 Pro 5G;
  • Poco C65;
  • Poco C75;
  • Poco C75 5G.

Очікується, що в HyperOS 3 буде покращено продуктивність системи (швидший запуск застосунків) і завдань із роботою ШІ, з'являться нові можливості персоналізації та нові функції Game Turbo для геймерів.

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Також фірмова прошивка отримає всі основні фішки Android 16. Серед них – повністю перероблена панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим Не турбувати нібито перероблять настільки, що навіть назва буде іншою, пишуть в Android Authority.

Нагадаємо, що глобальна версія HyperOS 2.0 стала доступна лише наприкінці 2024 року і продовжує розгортатися. Абсолютно точно апдейт не прийде на телефони, які перейшли в статус End of Life (EOL). Серед них, наприклад, Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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