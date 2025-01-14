Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, чи, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

Xiaomi готується до випуску операційної системи HyperOS 3. Повідомляється, що цього року користувачам не доведеться чекати осені: нова ОС стане доступна вже в середині 2025 року, практично одночасно з виходом Android 16.

Профільний портал XiaomiTime опублікував список девайсів компанії та її суббрендів Redmi і Poco, які зможуть оновитися до HyperOS 3. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

Xiaomi:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi MIX Flip 2;

MIX Fold 3;

MIX Fold 2.

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro; Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro; Xiaomi Pad 6S Pro;

Xiaomi Pad 6 Pro; Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi:

Redmi Note 14;

Redmi Note 13;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 4G NFC;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12 Turbo; Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi 12;

Redmi 13;

Redmi 13C;

Redmi 14C;

Redmi 14C 5G;

Redmi A3 Pro;

Redmi A4 5G;

Redmi K80;

Redmi K70;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K50 Ultra;

Redmi Turbo 3;

Redmi Turbo 4.

Redmi Pad SE;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE 8.7;

Redmi Pad Pro 5G.

Poco:

Poco F5;

Poco F5 Pro;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco X6 5G;

Poco X6 Pro 5G;

Poco X7;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro-Iron Man Edition;

Poco M6 Pro 4G;

Poco M6 Pro 5G;

Poco M6 4G;

Poco M6 5G;

Poco M7 Pro 5G;

Poco C65;

Poco C75;

Poco C75 5G.

Очікується, що в HyperOS 3 буде покращено продуктивність системи (швидший запуск застосунків) і завдань із роботою ШІ, з'являться нові можливості персоналізації та нові функції Game Turbo для геймерів.

Відео дня

Також фірмова прошивка отримає всі основні фішки Android 16. Серед них – повністю перероблена панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим Не турбувати нібито перероблять настільки, що навіть назва буде іншою, пишуть в Android Authority.

Нагадаємо, що глобальна версія HyperOS 2.0 стала доступна лише наприкінці 2024 року і продовжує розгортатися. Абсолютно точно апдейт не прийде на телефони, які перейшли в статус End of Life (EOL). Серед них, наприклад, Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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