Усе заради того, щоб виробники встигали випускати нові флагманські смартфони на актуальній версії системи.

Android 15 тільки-тільки почала поширюватися, а корпорація Google вже оголосила про випуск 16-ї версії найближчим часом. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені.

Згідно з оновленою дорожньою картою релізів мобільної ОС, Android 16 вийде вже в другому кварталі (з квітня по червень) 2025 року. Усе заради того, щоб виробники встигали випускати флагмани на актуальній версії системи.

Зазвичай Google випускає номерні оновлення ОС восени 2025 року, тому нерідко Android-виробникам доводиться випускати новинки з торішньою версією ОС. Так сталося і з самою Google у випадку зі смартфонами Pixel 9.

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У Google зазначили, що тестування Android 16 розпочнеться вже "скоро". А ще підтвердили кодове ім'я майбутнього релізу – Baklava ("Пахлава"). Як відомо, щороку компанія дає номерним версіям Android назву на честь десерту за алфавітом.

Що нового буде в Android 16? Ресурс Android Authority пише, що в новій версії ОС з'явиться повністю перероблена панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим "Не турбувати" перероблять настільки, що навіть назва буде іншою.

Актуальна версія Android 15 вийшла 15 жовтня для смартфонів Google Pixel. Решті юзерів доведеться чекати до кінця року, поки їхні виробники адаптують ОС під фірмові оболонки. А якщо у вас Samsung, то чекати доведеться до середини січня 2025-го.

Нагадаємо, наприкінці смартфони Apple отримали оновлення iOS із першими ШІ-функціями Apple Intelligence. Щоправда, працюють вони лише на 15 Pro/Pro Max і новеньких iPhone 16.

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