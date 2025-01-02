Після рекордного "піка" в жовтні, Windows 11 знову втрачає частку ринку.

Дані аналітичного агентства Statcounter показали цікаву динаміку використання операційних систем Microsoft. З жовтня 2024-го частка Windows 11 впала з 35,58% до 34.1%, а у "десятки", навпаки, зросла з 60,95% до 62.73%.

Зміни нехай і невеликі, але доволі показові, тим паче, що підтримка Windows 10 закінчується відносно скоро, в жовтні 2025 року. Ба більше, не так давно Microsoft дозволила встановлювати Windows 11 на несумісні ПК, але і це не збільшило популярність нової ОС.

Розподіл часток різних версій Windows у світі:

Windows 10 – 62.73%

Windows 11 – 34.1%

Windows 7 – 2.4%

Windows 8.1 – 0.29%

Windows XP – 0.23%

Windows 8 – 0,18%

Розподіл часток різних версій Windows в Україні:

Windows 10 – 67.48%

Windows 11 – 27.91%

Windows 7 – 3.65%

Windows 8.1 – 0.53%

Windows XP – 0.31%

Windows 8 – 0,09%

Як видно, Windows 8.1 і старішими OC люди все ще користуються, але популярність у цих систем значно нижча, ніж в актуальних Windows 10 і 11, на які припадає частка в 96,83%.

Відео дня

Нагадаємо, у охочих залишитися на "десятці" буде можливість і далі отримувати оновлення безпеки через підписку Extended Security Updates, яка коштує $30 на рік. Але купити таку підтримку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

Вас також можуть зацікавити новини: