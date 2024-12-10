Тепер найновіша операційна система доступна всім. За бажання завжди можна повернутися на Windows 10 без втрати даних.

Від самого виходу Windows 11 компанія Microsoft не дозволяла встановлювати операційну систему на комп'ютери, в яких був відсутній модуль TRM 2.0. Через це випробувати нову ОС не змогли багато хто з власників ПК. Щоб обійти цю проблему, користувачі застосовували кілька обхідних шляхів. Проте офіційно оновитися з 10-ки на 11-ку все одно було неможливо, але тепер все змінилося.

Microsoft офіційно дозволила встановлювати Windows 11 на комп'ютери, які не відповідають мінімальним вимогам. Ба більше, розробники добровільно діляться офіційною інструкцією з налаштування операційної системи на старих комп'ютерах.

Зокрема, це стосується пристроїв без підтримки TPM. На таких комп'ютерах ОС можна встановити і використовувати, але на робочому столі з'явиться водяний знак, що вказує на невідповідність вимогам. Крім того, така операційна система не отримуватиме важливі оновлення безпеки.

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Утім, боятися ставити нову ОС не варто, оскільки Microsoft пропонує можливість "відкату" до Windows 10 протягом десяти днів після оновлення. При цьому всі дані та налаштування зберігаються як при переході на Windows 11, так і при поверненні назад на "десятку".

Ймовірно, зняття обмеження пов'язане з тим, що частка Windows 11 все ще мала і в останні місяці почала знижуватися щодо "десятки", навіть незважаючи на те, що Windows 10 скоро перестане підтримуватися.

Підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня. У охочих залишитися на "десятці" буде можливість і далі отримувати оновлення безпеки через підписку Extended Security Updates, яка коштує 30 доларів (~1200 грн) на рік. Однак купити таку підписку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

Між тим журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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