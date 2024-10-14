Компанія сховала за осіннім оновленням Windows 11 нову операційну систему, вважають у XDA.

З осіннім оновленням 24H2 операційна система Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Про це повідомляє видання XDA.

Фахівці вважають, що Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість класичного трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", фактично сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

Раніше Microsoft випускала нові Windows системи кожні три роки. Однак із появою Windows 10 корпорація перейшла до моделі надання платних послуг, тож випускати та продавати окрему версію ОС немає сенсу. У XDA зазначають, що оновлення 24H2 фактично перетворило Windows 11 на Windows 12, незважаючи на те, що зміни можуть не бути очевидними, на перший погляд.

Також журналісти XDA зазначили, що Microsoft поширює оновлення безкоштовно, але все одно отримає прибуток – через те, що багатьом користувачам ОС доведеться оновлювати свої комп'ютери, щоб отримати доступ до ШІ-функцій Copilot+.

Microsoft випустила оновлення Windows 11 (2024), воно ж 24H2, на початку жовтня цього року. Журналісти називають його найбільшим в історії цієї операційної системи. Навіть якщо не брати до уваги ШІ-функції, то і без них у цьому оновленні є багато нового.

Цифри показують, що в останні декілька місяців користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Актуальна операційна система захопила майже третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

Нагадаємо, раніше цього місяця Microsoft припинила підтримку Windows 11 21H2 і 22H2. Ще сумніша новина очікує в жовтні на всіх, хто сидить на Windows 10. Хоч підтримка "десятки" припиниться лише наступної осені, компанія рекомендує вже зараз перейти на свою актуальну ОС.

Вас також можуть зацікавити новини: