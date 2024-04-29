Офіційні боти, які допомагали у боротьбі з російською агресією, відновили свою роботу після раптового блокування.

Telegram відновив офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".

"Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker", - зазначили у центрі.

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Блокування чат-ботів українських спецслужб

Як повідомляв УНІАН, Telegram заблокував чат-бот Головного управління розвідки Міністерства оборони України та низку інших ботів, які використовували військові.

Як йдеться у офіційній заяві ГУР, керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі - "Головний бот розвідки".

"Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. Незважаючи на блокування нашого боту - ваші персональні дані в безпеці! Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - закликали вони.

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