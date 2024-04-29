У розвідці попереджають, що окупанти створюють фейкові боти.

Telegram заблокував чат-бот Головного управління розвідки Міністерства оборони України та низку інших ботів, які використовували військові.

Як йдеться у офіційній заяві ГУР, керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі - "Головний бот розвідки".

"Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. Незважаючи на блокування нашого боту - ваші персональні дані в безпеці! Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - закликали вони.

Зазначається, що ГУР відновлює роботу бота на інших платформах. Також досі доступні канали для звʼязку:

Офіційна пошта для зв’язку: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Блокування українських чат-ботів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері з'явилися повідомленні про блокування ботів Служби безпеки України, Мінцифри та інших. Її не підтверджували.

Вже згодом про блокування свого чат-боту повідомили у легіоні "Свобода Росії". Вони також заявили, що під блокування потрапили боти збройних підрозділів і державних структур України.

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