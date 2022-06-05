Ідея про єдиний роз'єм для зарядки смартфонів та планшетів обговорюється вже понад 10 років.

Після 10 років обговорень Євросоюз готується зобов'язати виробників ставити в усі смартфони, планшети, навушники та інші пристрої однакові роз'єми, щоб користувачам було простіше.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власне джерело, за словами якого остаточне рішення законотворці ЄС приймуть вже 7 червня.

Агентство звернулося за коментарями до Apple, але відповіді так і не дочекалося. Купертинівці активно виступали проти прийняття єдиного стандарту зарядного роз'єму. На їхню думку, запропоновані зміни перешкоджатимуть інноваціям на ринку електроніки та призведуть до надзвичайно великої кількості електронних відходів.

Насправді ж, пишуть ЗМІ, компанія банально не хоче втрачати дохід від продажу та сертифікації Lightning-аксесуарів. І якщо iPhone 14 і 14 Pro, як повідомляють інсайдери, отримає Lightning-роз'єм, то вже наступні айфони оснастять UBS-C – він і стане єдиним стандартом для зарядки.

До речі, що стосується ноутбуків, то вони не потрапили в перелік пристроїв, де необхідно використовувати єдиний роз'єм, оскільки між учасниками все ще є розбіжності. Те ж саме стосується термінів переходу на бездротову зарядку.

Раніше УНІАН вже розповідав, що Apple в тандемі з голлівудськими режисерами готує абсолютно новий, незвичайний пристрій, який буде здатний запропонувати як занурення у віртуальну реальність, так і віртуальні накладання, що виглядають як частина реального світу.

Водночас прем'єра iPhone 14, як і раніше, намічена на вересень 2022. Напередодні проскакувала інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї Apple не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

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