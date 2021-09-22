На даний момент Єврокомісія розробляє необхідний законопроект.

Єврокомісія заявила про те, що зобов'яже всіх виробників смартфонів використовувати єдиний стандарт зарядного пристрою.

Про це повідомляє Reuters.

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На даний момент Єврокомісія розробляє необхідний законопроект.

Планується, що 23 вересня Європейська комісія представить законодавчу пропозицію для єдиного зарядного пристрою для мобільних телефонів, планшетів і навушників.

Єдина зарядка: що необхідно знати

Вже понад десять років європейські законодавці наполягають на використанні єдиного стандарту зарядки для всіх мобільних пристроїв.

Apple, смартфони якої заряджаються від кабелю Lightning, заявила, що категорично проти використання єдиної зарядки. Також компанія вважає, що примус виробників до єдиного стандарту зарядки може стримувати інновації, створювати масу електронних відходів і дратувати споживачів.

Автор: Олена Коваленко