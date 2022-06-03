Витоки про використання в них USB-C стають все більш правдивими.

Попри те, що до виходу новеньких iPhone 14 залишається щонайменше кілька місяців, у всесвітній павутині регулярно з'являються все нові подробиці і навіть якісні фото та відео новинок.

Цього разу відомий Інсайдер Apple Сонні Діксон опублікував фото та відео макетів, які дозволяють оцінити не тільки зовнішній вигляд смартфонів, але й пропонують дізнатися про матеріали, що використовуються в корпусі.

На знімку представлені чотири майбутні моделі та можна помітити, що серед них немає "міні"-версії: її замінить більший iPhone 14 Max. Також звертаємо увагу, що у старших моделей немає звичного вирізу в екрані.

Водночас, дві стандартні версії, iPhone 14 і 14 Max, успадкують рамки з алюмінію. Флагманські ж пристрої отримають титанові рамки.

Порт для зарядки на відео нагадує Lightning, але отвір на макетах досить овальний, аби в нього міг поміститися і USB-C. До цього повідомлялося, що ЄС має намір примусити технологічні компанії до використання універсального Type-C по всій галузі.

При цьому, як повідомляє New York Post, реліз iPhone 14 як і раніше намічений на вересень. Раніше була інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї Apple не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Apple і Samsung продовжують сертифікувати техніку у РФ навіть після відходу з країни. Експерти вважають, що компанії роблять це з перспективи відновлення продажів в країні.

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