За 50 доларів покупці отримують автономність до 12 днів, найбільший екран в лінійці бренду і захист від води і пилу.

Під дочірнім брендом Xiaomi вийшов майбутній хіт в сегменті бюджетних розумних годинників – Amazfit Pop 3S. За 50 доларів покупці отримують автономність до 12 днів, найбільший екран в лінійці бренду та захист від води і пилу.

Новинка виділяється насамперед величезним екраном AMOLED з роздільною здатністю 410 х 502 пікселів. Його діагональ становить 1,96 дюйма, до того ж він прикритий зігнутим захисним склом, а сам корпус виготовлений з цинкового сплаву.

Amazfit Pop 3S можуть цілодобово відстежувати пульс, визначати рівень стресу і кисню в крові, а також стежити за сном. В ПО завантажено понад 100 режимів вправ, є захист від води і пилу за стандартом IP68. підтримка актуального стандарту Bluetooth 5.2. В наявності також динамік з мікрофоном, так що дзвонити можна прямо з годинника.

Відео дня

При цьому традиційно для годинників Amazfit тут відмінна автономність – акумулятор місткістю 300 мАг розрахований на 12 днів використання. З мінусів можна виділити відсутність вбудованого GPS і NFC.

Amazfit Pop 3S оцінили в 3 500 рупій (~1500 грн) за версію з силіконовим ремінцем і 3999 рупій (~1800 грн) за модель з металевим ремінцем. Поки девайс доступний тільки в Індії, але поява їх на майданчику AliExpress це тільки питання часу.

Найкращі розумні годинники для купівлі в 2023 році

Як УНІАН повідомляв раніше, Huawei випередила Apple і першою випустила годинник з функцією вимірювання цукру в крові. Нова фіча здатна визначити ймовірність ризику розвитку цукрового діабету відразу за 10 різними показниками, що дозволить вчасно звернутися до лікаря.

Також ми ділилися добіркою найкращих бюджетних розумних годинників, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Вас також можуть зацікавити новини: