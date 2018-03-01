У Тернополі затримали викрадача автомобільних номерів, який вимагав 400 гривень за їхнє повернення

На іномарках злодії залишали записки з номерами телефонів та електронною адресою. В них йшлося про те, що втрачене злодії повернуть лише після того, як власники автівок перекинуть на мобільний по 400 грн.

У Тернополі затримали викрадача автомобільних номерів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про зникнення номерних знаків надійшло на лінію “102″ ще 20 лютого. Перший потерпілий заявив, що невідомі в ніч з 19 на 20 з автомобіля марки Volkswagen Passat B-6 зняли номерні знаки польської реєстрації. Суму збитків чоловік оцінив в 700 грн.

Читайте такожУ Тернополі патрульні знайшли викрадені єврономери, за які зловмисники вимагали викуп (фото)Ще одна заява схожого змісту надійшла двома годинами пізніше. Власник BMW-316 також скаржився на крадіжку знаків. Автомобілі були припарковані у дворах будинків на вул. Коновальця та пр. Злуки у мікрорайоні Сонячний.

На іномарках злодії залишили записки з номерами телефонів та електронною адресою. В них йшлося про те, що втрачене злодії повернуть лише після того, як власники автівок перекинуть на мобільний по 400 грн.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів працівникам поліції вдалося вийти на слід крадія. Ним виявився житель Гусятина, 1985 року народження. Чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Учора його затримали, у скоєному він зізнався.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 2 ККУ ( крадіжка, вчинена повторно).

Як повідомляв УНІАН, останніми місяцями в Тернополі фіксували регулярну крадіжку номерів іноземної реєстрації та шантаж водіїв, яким пропонували повернути номери за винагороду.