На Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль
10:51, 27 березня 2018Тернопіль
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Вогнем знищено сидіння та обшивку автомобіля, пошкоджено двері та кузов.
Фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 27 березня о 1 год в м. Кременець на вул. Ліцейна виникла пожежа автомобіля «ВАЗ-2106».
На момент прибуття рятувальників площа горіння становила 3 м кв. Причина загорання та матеріальні збитки встановлюються. Вогнем знищено сидіння та обшивку автомобіля, пошкоджено двері та кузов.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5 Управління. Під час гасіння пожежі врятовано даний автомобіль.
Як повідомляв УНІАН, учора у Збаражі внаслідок пожежі було пошкоджено автомобіль «Volkswagen Passat».
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