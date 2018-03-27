Вогнем знищено сидіння та обшивку автомобіля, пошкоджено двері та кузов.

На Тернопільщині внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 27 березня о 1 год в м. Кременець на вул. Ліцейна виникла пожежа автомобіля «ВАЗ-2106».

На момент прибуття рятувальників площа горіння становила 3 м кв. Причина загорання та матеріальні збитки встановлюються. Вогнем знищено сидіння та обшивку автомобіля, пошкоджено двері та кузов.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5 Управління. Під час гасіння пожежі врятовано даний автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, учора у Збаражі внаслідок пожежі було пошкоджено автомобіль «Volkswagen Passat».