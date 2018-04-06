Працівники Тернопільської ОДА впорядкували козацьку могилу у Зборові (фото)

Зазначається, що щороку на теренах області регулярно відбуваються місячники благоустрою, під час яких виявляють та ліквідовують сотні стихійних сміттєзвалищ.

У рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» відбулася толока за участю працівників Тернопільської ОДА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учора заступники голови ТОДА та керівники структурних підрозділів впорядковували козацьку могилу у Зборові та прилеглу територію.

«Важливо не лише прибрати сміття раз чи двічі на рік, а й виховувати у собі культуру охорони довкілля. Ми сподіваємося на громадянську свідомість кожного жителя Тернопільщини, адже чисто насамперед не там, де прибирають, а там, де не смітять», – зазначив заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Вонс.

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За його словами, щороку на теренах області регулярно відбуваються місячники благоустрою, під час яких виявляють та ліквідовують сотні стихійних сміттєзвалищ. Та з часом у тих же місцях сміття накопичується знову.

«Це говорить про те, що варто посилити виховання екологічної свідомості населення. Культуру поводження з твердими побутовими відходами необхідно виховувати змалку. Маємо надію, що до подібних екологічних акцій долучатимуться й громадські активісти. Переконаний, лише спільними зусиллями ми забезпечимо чистоту й затишок у рідному краю», – сказав Вонс.