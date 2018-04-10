У Тернополі через повідомлення про замінування з нічного клубу евакуювали 600 людей

Посеред ночі невідомий повідомив у поліцію про начебто замінування розважального закладу.

Для перевірки інформації, з нічного клубу довелося вивести понад 600 людей.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, впонеділок, 9 квітня близько 00:27 надійшло повідомлення про замінування розважального закладу, що в Тернополі на вулиці Чумацькій.

На місце події виїхали усі екстрені служби. В цей час в приміщенні було понад 600 людей. Вибухотехніки та кінологи обстежили будівлю та прилеглу територію з метою виявлення можливого вибухового пристрою.Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу жартівника.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 259 Кримінального кодексу – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.