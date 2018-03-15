З торгового центру на Лук’янівці у Києві евакуювали людей, шукають вибухівку (відео)

На місце інциденту прибули вибухотехніки, медики та правоохоронці.

З торгівельного центру «Квадрат» у Києві (станція метро Лук'янівська) евакуювали людей через повідомлення про замінування.

Читайте такожЗ вокзалу Львова через фейкове "замінування" евакуювали 360 людейЯк повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua, на місце інциденту прибули карети «швидкої» та вибухотехніки, а також правоохоронці.

Вхід до центру перекрито обмежувальною стрічкою.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві за неправдиве повідомлення про замінування чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі.