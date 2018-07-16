За шість місяців 2018 року податковий борг підприємців Тернопільщини зменшився на 12,1% до 276,2 млн грн

455 суб’єктів господарювання у повному обсязі ліквідували свою податкову заборгованість перед державою в сумі 19,3 млн грн.

16 липня. УНІАН. За шість місяців 2018 року завдяки заходам працівників Головного управління ДФС у Тернопільській області податковий борг до зведеного бюджету 665 юридичних осіб в абсолютному значенні зменшено на 38,2 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема 455 суб’єктів господарювання у повному обсязі ліквідували свою податкову заборгованість перед державою в сумі 19,3 млн грн.

Станом на 1 липня податковий борг по Тернопільській області становить 276,2 млн грн, за червень він зменшився на 1,1 млн грн.

У першому півріччі цього року в рахунок погашення податкового боргу спрямовано до зведеного бюджету 26,2 млн грн, в тому числі до державного – 20,8 млн грн. Зокрема, у червні сплачено до зведеного бюджету 2,5 млн грн, з них до державного бюджету – 2,1 млн гривень.

З початку року подано 58 звернень до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення коштів юридичних осіб на суму податкового боргу 18,5 млн грн (у відповідному періоді минулого року – 21 позов на суму 8,5 млн грн). Задоволено 38 звернень на суму 9,8 млн грн (у відповідному періоді минулого року – 25 позовів на суму 7,4 млн грн).

Також до суду направлено 118 позовів щодо стягнення на активи фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 3,1 млн грн (у відповідному періоді минулого року – 26 позовів на суму 4 млн грн).

У січні-червні до зведеного бюджету надійшло 387,8 тис. грн за рахунок реалізації безхазяйного майна, до державного – 59,6 тис. грн і до місцевих бюджетів – 328,2 тис. гривень.