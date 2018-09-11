На Тернопільщині відкрили другий інклюзивно-ресурсний центр (Фото)

ІРЦ розміщений на базі Шумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Там надаватимуть освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

На Тернопільщині у Шумську відкрили другий інклюзивно-ресурсний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко, голова ТОДА Степан Барна, представники місцевої влади.

Для облаштування ІРЦ у Шумську було використано 164 тис. грн державних коштів та 100 грн з бюджету Шумської ОТГ.

ІРЦ розміщений на базі Шумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Там надаватимуть освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Працюватимуть у центрі з дошкільнятами та дітьми шкільного віку.

«Завдяки відкриттю такого центру у Шумську діти з особливим потребами зможуть отримувати кращі консультації, доступ до якіснішого обладнання, передових методик. Зрозуміло, що почуття і дітей, і їхніх батьків стануть кращими. Ми виділили 7 млрд грн на розвиток інклюзивної освіти в Україні. Ці кошти підуть як на закупівлю нового обладнання, так і на доплату вихователям. Запровадження інклюзивного навчання створює передумови для інтегрування дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у загальноосвітній простір. Це дозволяє дітям бути у соціумі, спілкуватися та навчатися зі своїми однолітками, разом з ними рости та розвиватися», – зазначив під час виступу Кириленко під час відкриття.

За даними Барни, на Тернопільщині потребують особливих умов навчання 13 тис. 62 дитини.

«Минулого року в області було лише 90 таких класів, цього року – вже 195. До кінця року інклюзивні центри будуть у всіх районах областях та трьох містах обласного значення. Комфорт має відчути кожна дитина. 6 млн грн отримала Тернопільська область на розвиток інклюзивної освіти. Все це відбувається в рамках меморандуму, підписаною між ТОДА та Фондом Марини Порошенко», – нагадав керівник області.