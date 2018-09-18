У Тернополі після бійки госпіталізували двох чоловіків, в одного з них виявили пістолет (Фото)

У Тернополі після бійки госпіталізували двох чоловіків, в одного з них виявили пістолет.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 3 год ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Старий Ринок в одному з під’їздів бійка та чути крики.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні припинили сутичку між чоловіками, у яких виник конфлікт. Було встановлено, що невідомий громадянин 1969 р.н. зайшов в під’їзд та почав вчиняти сварку з мешканцями квартир.

Словесна перепалка переросла в бійку з жителем однієї з квартир. 47-річний та 49-річний чоловіки завдали один одному тілесні ушкодження, після чого були госпіталізовані в один з лікувальних закладів Тернополя бригадою швидкої допомоги.

При поверхневій перевірці у громадянина 1969 р.н. було виявлено предмет, схожий на пістолет, газовий балончик та складний ніж.

Його затримано у порядку ст. 208 КПК (затримання уповноваженою службовою особою). За фактом події відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності).