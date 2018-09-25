На Тернопільщині у ДТП важко травмовано велосипедиста (фото)

На Тернопільщині у ДТП важко травмовано велосипедиста.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора на автодорозі поблизу села Ліски Збаразького району трапилася дорожньо-транспортна пригода з травмованими.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля Opel Kadett здійснив наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину.

Кермувальник спробував уникнути зіткнення і різко вивернув вправо. Проте зачепив двоколісний транспортний засіб лівою стороною авто.

В результаті велосипедист впав та попав під вантажівку DAF, яка переднім правим колесом переїхала ногу потерпілого.

В результаті ДТП травмованого із відкритим переломом ноги, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували до реанімаційного відділення.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.