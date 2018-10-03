На порушника накладено максимальний розмір штрафу - 510 грн.

На Тернопільщині викрили місцевого мешканця, який незаконно добував корисні копалини.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної Державної екологічної інспекції, факт самовільного користування надрами було задокументовано на території Ридомильської сільської ради Кременецького району.

Працівники інспекції спільно з правоохоронцями «на гарячому» затримали громадянина, який за допомогою екскаватора самовільно видобув 1,2 т будівельної сировини. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.47 КУпАП і накладено максимальний розмір штрафу - 510 грн. Крім цього порушника зобов'язано відшкодувати збитки на суму 5,9 тис. грн.