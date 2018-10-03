На Тернопільщині викрили місцевого мешканця, який незаконно добував корисні копалини
15:23, 03 жовтня 2018Тернопіль
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На порушника накладено максимальний розмір штрафу - 510 грн.
Ілюстрація tv4.te.ua
На Тернопільщині викрили місцевого мешканця, який незаконно добував корисні копалини.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної Державної екологічної інспекції, факт самовільного користування надрами було задокументовано на території Ридомильської сільської ради Кременецького району.
Працівники інспекції спільно з правоохоронцями «на гарячому» затримали громадянина, який за допомогою екскаватора самовільно видобув 1,2 т будівельної сировини. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.47 КУпАП і накладено максимальний розмір штрафу - 510 грн. Крім цього порушника зобов'язано відшкодувати збитки на суму 5,9 тис. грн.
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