На Тернопільщині шляховики завершили капітальний ремонт дороги в Бережанах (фото)

На даний момент завершується встановлення бруківки на пішохідних доріжках, після чого на дорозі ще нанесуть розмітку.

На Тернопільщині шляховики завершили капітальний ремонт дороги в Бережанах.

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг (САД) області, відремонтовано першу чергу – 1,3 км проїжджої частини, де замість бруківки облаштували асфальтобетонне покриття з укріпленою основою.

Завдяки підтримці Тернопільської облдержадміністрації Служба автомобільних доріг області приступила до ремонту автошляху ще влітку.

Роботи проводило ТзОВ «Техно-Буд-Центр», яке виграло тендер. Роботи розпочали в середині серпня, а вже на початок листопада завершили перелаштування комунікацій (водопостачання, газопровід, зв'язок, каналізація), ремонт проїжджої частини з укріпленням основи та двома шарами покриття, встановили бордюр та облаштували три зупинки громадського транспорту.

Зараз завершується встановлення бруківки на пішохідних доріжках, після чого на дорозі ще нанесуть розмітку.

На дорогу в Бережанах десятиліттями нарікали водії, оскільки її зруйнували перевантажені фури, а також самовільне та неякісне прокладення міських комунікацій.