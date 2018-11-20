На Тернопільщині шляховики завершили капітальний ремонт дороги в Бережанах (фото)

09:46, 20 листопада 2018
Тернопіль
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Замість бруківки облаштували асфальтобетонне покриття / фото САД області

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг (САД) області, відремонтовано першу чергу – 1,3 км проїжджої частини, де замість бруківки облаштували асфальтобетонне покриття з укріпленою основою.

фото САД області

Завдяки підтримці Тернопільської облдержадміністрації Служба автомобільних доріг області приступила до ремонту автошляху ще влітку.

фото САД області

Роботи проводило ТзОВ «Техно-Буд-Центр», яке виграло тендер. Роботи розпочали в середині серпня, а вже на початок листопада завершили перелаштування комунікацій (водопостачання, газопровід, зв'язок, каналізація), ремонт проїжджої частини з укріпленням основи та двома шарами покриття, встановили бордюр та облаштували три зупинки громадського транспорту.

фото САД області

Зараз завершується встановлення бруківки на пішохідних доріжках, після чого на дорозі ще нанесуть розмітку.

фото САД області

На дорогу в Бережанах десятиліттями нарікали водії, оскільки її зруйнували перевантажені фури, а також самовільне та неякісне прокладення міських комунікацій.

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Теги: #Тернопільщина#ремонт дороги на Тернопільщині