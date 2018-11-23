Після інциденту усіх школярів вивели з кабінету і провели провітрювання.

На Тернопільщині через розпилення у школі 10-класником перцевого балончика госпіталізовано двох малолітніх.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про інцидент в Шумському навчально-виховному закладі місцевих поліцейських повідомив директор школи.

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Оперативно виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що розпилення перцевого газу сталося в кабінеті фізики. Причетний до хуліганства – житель села Боложівка, який навчається в десятому класі.

Зі слів старшокласника, аерозольний балончик «Перець-4» він собі купив на день народження. Стверджує, що не знав, які наслідки матиме розпилення газу.

Після того, як хлопець бризнув з балончика, двох учнів 2006 та 2007 років народження госпіталізовано в лікарню з алергічною реакцією на розпилену речовину.

Після інциденту усіх школярів вивели з кабінету і провели провітрювання.

Відомості про інцидент внесено до ЄРДР і кваліфіковано ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).