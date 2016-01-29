Тернопільським школярам карантин продовжили до вівторка включно

- Навчальний процес у міських школах припинено до 2 лютого, - повідомила завідувач відділення Тернопільського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України Марія Павельєва. - У вівторок засідатиме комісія, яка вирішить чи продовжувати припинення навчального процесу, чи ні. Є тенденція зменшення кількості захворюваних, тому можливо і таке, що уже в середу учні підуть до школи. Але це щодо ситуації по місту, передає 20 хвилин.

Чи підуть діти на навчання у районах вирішуватимуть ради на місцях. Усе залежить від ситуації із захворюваністю.

- Десь після обіду в понеділок ми уже знатимемо, яка ситуація у кожному районі, - говорить пані Павельєва. - Вони самі вирішать чи відновлювати навчальний процес, чи ні.