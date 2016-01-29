Тернопіль незабаром може отримати новий стадіон

Розмови про побудову такого поля у місті йдуть уже давно, але тепер футбольні чиновники намагаються втілити плани у реальність, повідомляє 20minut.ua Підтвердив такий намір голова Тернопільської обласної Федерації футболу Володимир Мариновський під час нещодавньої зустрічі із представниками обласної влади.

Гроші на побудову поля, освітлення та роздягалень виділить Федерація футболу України. Місцевим ж чиновникам доведеться виділити кошти для зведення основи під штучну траву.

До слова, Тернопіль чи не єдиний обласний центр в Україні, який не має стандартного футбольного поля зі штучним покриттям. Звести новий стадіон планують у парку "Топільче" за "Орнавою".