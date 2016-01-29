У центрі Тернополя відзняли патріотичне відео до річниці бою під Крутами
21:34, 29 січня 2016Тернопіль
507 0
Сьогодні, 29 січня, у центрі Тернополя тривали зйомки патріотичного відеоролика, що присвячений річниці бою під Крутами.
На Театральному майдані зйомки тривали близько години / Фото: 0352.ua
Про це повідомляє 0352.ua.
«У громадському середовищі міста народилася ідея відзняти ролик, який буде впливати на патріотичне виховання молоді. Захід присвячений історичним подіям. Ми не робимо реконструкцію бою під Крутами, не здійснюємо відтворення автентичних подій, а проводимо паралель – як молодь сьогодні могла би збиратися при потребі на захист суверенності України», – розповів керівник Молодіжного націоналістичного конгресу у Тернополі Василь Дубовий.
Читайте такожТернопіль незабаром може отримати новий стадіон
На Театральному майдані зйомки тривали близько години. Після цього колона учасників проекту вирушила до залізничного вокзалу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter