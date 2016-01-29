У центрі Тернополя відзняли патріотичне відео до річниці бою під Крутами

Про це повідомляє 0352.ua.

«У громадському середовищі міста народилася ідея відзняти ролик, який буде впливати на патріотичне виховання молоді. Захід присвячений історичним подіям. Ми не робимо реконструкцію бою під Крутами, не здійснюємо відтворення автентичних подій, а проводимо паралель – як молодь сьогодні могла би збиратися при потребі на захист суверенності України», – розповів керівник Молодіжного націоналістичного конгресу у Тернополі Василь Дубовий.

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На Театральному майдані зйомки тривали близько години. Після цього колона учасників проекту вирушила до залізничного вокзалу.