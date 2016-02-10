Тернопільська облрада виступила проти "путінських змін до Конституції" - надання Донбасу особливого статусу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Верховної Ради України, прийнятому сьогодні депутатами на сесії облради.

У ньому сказано, що місцеві ради є прихильниками децентралізації, яка останнім часом декларується одним із пріритетів державної політики в Україні.

Водночас депутати наголошують на недопустимості легалізації терористичних утворень, які виникли на Донбасі.

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"Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії і змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави - так звані «ЛНР» і «ДНР», цілком підконтрольні Кремлю. Путінські зміни до Конституції - це плювок на могили тих, хто віддав життя за волю України під час війни на Донбасі", – йдеться у зверненні.

У ньому депутати закликали депутатів Верховної Ради України «припинити запланований експеримент над органами місцевого самоврядування України» та відкликати проект змін до Конституції України, що прийняті у першому читанні.

«Натомість закликаємо провести реальну конституційну реформу з децентралізації влади, якою, по-перше, необхідно зберегти конституційнй цілісність та унітарність української держави, а по-друге, створити реальні можливості для спроможного місцевого самоврядування і усунути ризики зловживання контролем за місцевою владою», – сказано наприкінці звернення.