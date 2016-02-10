Активісти закликають провести громадські обговорення конституційних змін щодо децентралізації

Учасники Ініціативи "21 листопада" 9 лютого оприлюднили колективну заяву, де звертаються до української влади, політичних сил і громадянського суспільства України з пропозицією негайно розпочати конституційний процес, що включає в себе широкі громадські та експертні обговорення проекту нової Конституції.

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Окрім того, переважна кількість учасників Ініціативи "21 листопада" вважають за потрібне скликати Конституційну асамблею.

"Склалася дуже небезпечна ситуація, коли легітимність процесу внесення змін до Конституції ставиться під питання, і це може врешті створити загрозу легітимності самої Конституції", - йдеться у зверненні.

Активісти вважають, що єдиним способом відновлення довіри та зменшення соціально-політичної напруги, пов'язаної із Конституцією, є розгортання інклюзивного конституційного процесу: "Україна має унікальний шанс змінити суспільні відносини шляхом створення нової Конституції демократичним шляхом. Новий суспільний договір, про який багато говориться після Майдану, має втілитися у нову Конституцію".

Заяву підписали учасники групи "21 листопада":

Винницький Михайло

Давтян Ваче

Дацюк Сергій

Длігач Андрій

Жадан Сергій

Захаров Євген

Зисельс Йосип

Ісмагілов Саїд, муфтій

Коваленко Георгій, протоієрей

Коваль Олександра

Кожемяко Всеволод

Кольцова Саша

Ксенофонтов Олександр

Лижичко Руслана

Пасхавер Олександр

Пекар Валерій

Сеїтаблаєв Ахтем

Сич Віталій

Ткаченко Олександр

Троїцький Влад

Уткін Євген