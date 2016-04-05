На Тернопільщині затримали засудженого, який втік з колонії 27 березня

На Тернопільщині затримали засудженого, який 27 березня втік з колонії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДПтС України в Тернопільській області, затримали засудженого учора у Чопі співробітники управління ДПтС України в Тернопільській області, оперативно-режимними працівниками Копичинської виправної колонії (№112) спільно із працівниками Чопського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

За фактом втечі слідчим відділом Борщівського відділу поліції Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області стосовно засудженого П., розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 393 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня 2016 року засуджений здійснив втечу з дільниці соціальної реабілітації Копичинської виправної колонії (№ 112) у селі Лосяч Борщівського району.

45-річний утікач був засуджений до 8 років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Покарання злочинець мав відбувати до червня 2019 року.