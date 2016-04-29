У Тернополі затримали водія у стані наркотичного сп’яніння

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль Opel Tigra патрульні зупинили учора біля готелю «Галичина» через забруднені номерні знаки.

Через підозру на вживання наркотиків 34-річного водія доставили на обстеження в обласний наркодиспансер, де з’ясувалося, що напередодні він вживав марихуану та амфетамін.

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Також патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила медичні ваги із залишками порошку білого кольору, насіння рослини, схожої на коноплю, та два предмети, схожі на пістолети.

Інспектори винесли постанову за ст.126 ч.1 КУпАП за керування транспортним засобом без документів та протокол за ст. 130 за керування у стані наркотичного сп'яніння.