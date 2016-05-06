У Тернополі через ремонтні роботи на три дні обмежили рух магістральним мостом, який сполучає два масиви
12:11, 06 травня 2016Тернопіль
270 0
У Тернополі через ремонтні роботи обмежили рух через міст, який з’єднує магістральні вулиці Руську та пр. С.Бандери і сполучає Центр зі Східним масивом.
УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, рух транспорту на даній ділянці буде перекрито з 6 по 9 травня з 10 до 16 год.
Зумовлено це поточним ремонтом дорожнього покриття мосту над залізничною колією.
У зв’язку з ремонтом внесено зміни у маршрутну мережу громадського транспорту.
Маршрутки і далі будуть курсувати без змін, вони об’їжджатимуть дану ділянку.
А ось тролейбуси №2, 4 та 10 не будуть їздити три дні з 10 до 16 год, після 16 год їх рух відновиться.
Для тролейбусів №1, 5 та 11, які їхали даним мостом, повністю змінили маршрут.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter