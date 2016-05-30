Громади Тернопільщини подали проектів з благоустрою на 107 мільйонів гривень

Як повідомив сьогодні під час відеонаради з головами районних державних адміністрацій начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко, ці проекти складають лише 76% від суми субвенції з державного бюджету, передбаченої місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

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«Досі не подали заявки дві об’єднані територіальні громади – Озернянська (Зборівський район) та Колиндянська (Чортківський район)», – повідомив Харченко.

Заявки слід було подати до 1 червня.

Під час наради голова ОДА Степан Барна наголосив, що за підготовку і подання проектів нестимуть особисту відповідальність керівники районів.

«Не буде проектів – не буде коштів. Я хочу, щоб це розумів кожен. Крім того, нам важлива не кількість, а якість проектів. Тому прошу на це звернути особливу увагу», – підкреслив Барна.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч Тернопільщина повинна отримати 41 млн грн по програмі підтримки об’єднаних територіальних громад, за кількістю яких Тернопільщина є лідером в Україні.

Загалом в області створено 26 громад. Планувалося, що дані 141 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури 168 сіл.

Кошти скеровуватимуть на основі поданих проектів, які ще мають затвердити у Києві.