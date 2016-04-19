На Тернопільщині три відкриті у територіальних громадах поліцейські станції отримали сучасні автомобілі (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автомобілів сьогодні під час відкриття поліцейської станції в місті Почаїв Кременецького району вручила правоохоронцям керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

Читайте такожБарна хоче відновити роботу Тернопільського аеропорту

Участь у відкритті також взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, в. о. начальника управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, місцева влада.

Деканоідзе під час виступу зазначила, що створення поліцейських станцій дозволить правоохоронцям бути ближчими до віддалених населених пунктів, швидше реагувати на правопорушення і вчасно приходити на допомогу. Зокрема, станція Почаїв обслуговуватиме ще майже 20 прилеглих населених пунктів.

«Я вдячна керівнику поліції в Тернопільській області Олександру Богомолу за чудову ідею, за нову концепцію в плані реформування поліції. Ви перші запровадили у себе поліцейські станції і я сподіваюся, що незабаром такі ж з’являться у кожному містечку нашої держави, бо люди повинні почувати себе у безпеці та захищеними», – сказала Деканоідзе.

Окрім представників Почаївської поліцейської станції, вона також вручила ключі від автомобілів для станцій у смт. Скалат та с. Байківці.

Голова облдержадміністрації Степан Барна під час відкриття станції відзначив, що реалізація такого проекту стала можливою завдяки тісній співпраці поліцейських, представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

«Головне завдання реформ – максимально наблизити послуги до жителів області. Зараз ми працюємо над, що у кожній з 26 об’єднаних територіальних громад була поліцейська станція, Центр надання адміністративних послуг, місцева пожежна частина, фельдшерсько-акушерський пункт. Почаївська об`єднана територіальна громада налічує більше 10 тисяч мешканців. Відтепер поліція набагато ближче до кожного з них. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми відкриємо у кожній громаді такі станції», – сказав Барна.

Богомол повідомив, що вже до кінця червня в області буде відкрито 12 аналогічних поліцейських станцій.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня перша спеціальна поліцейська станція в Україні запрацювала у селищі Золотий Потік Бучацького району, 14 березня відкрили поліцейську станцію у Вишнівці Збаразького району. Такі ж станції уже працюють у Скалаті та Байківцях, на черзі їхнє офіційне відкриття.

Читайте такожНа Тернопільщині для купівлі сучасного обладнання для лікарень вирішили скоротити кількість ліжкомісць майже на 30%

Завдання станцій – максимально наблизити наряди поліцейських до віддаленої сільської місцевості.

Правоохоронці на даних станціях нестимуть службу у цілодобовому режимі.