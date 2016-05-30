У Тернопільській ОДА оголосили конкурс на кращий агіт-плакат щодо популяризації служби в армії

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, з допомогою конкурсу в ТОДА розраховують отримати цікаві ідеї від молодіжних активістів та волонтерів, які мислять більш творчо та нестандартно.

«Тільки за участю громадськості можна знайти справжнє нестандартне рішення. Захист України – це спільна справа кожного із нас. Зараз важливо роз’яснити особливості строкової служби та переваги контрактної. Ми сподіваємося, що серед дизайнерів, художників, психологів, громадських активістів знайдуться волонтери, які поділяться своїми ідеями. Ця допомога є важливою для нашого краю», – зазначив Барна.

Читайте такожПорошенко: в Україні починається перебудова сектору оборони для вступу в НАТО

Як повідомили в прес-службі ОДА, автори ідей, які згодом будуть використані, отримають подяки та цінні подарунки. Окрім цього, їх імена фігуруватимуть як авторів ідеї.

Агітплакати, які б популяризували службу в армії, планують розмітити в області вже у червні.