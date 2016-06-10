На Тернопільщині медики приділять особливу увагу тим юнакам, які починають хворіти саме в час призову – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це заявив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

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"Бувають випадки, коли визнані здоровими впродовж кількох оглядів на медкомісіях юнаки раптом починають "хворіти". Такі випадки будуть додатково розглядатися комісією, яка діє при управлінні та ретельно перевірятися фахівцями. Медики будуть діяти виключно в межах правового поля, при цьому не сприятимуть тим, хто намагається перечекати призов до армії у лікарнях", – сказав Богайчук.

Він також наголосив, що працівники закладів охорони здоров'я, які є членами військово-лікарських комісій, несуть відповідальність за встановлення неправильних діагнозів призовникам, а тому не будуть покривати псевдо-хворих.