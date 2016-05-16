На Тернопільщині розшукують дві тисячі призовників, котрі не прийшли у військкомати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Петро Сирко.

За його словами, загалом по області виклику у призовні комісії підлягає 16,5 тисяч чоловіків. З них призвати на службу до війська планують лише близько 500.

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Новобранці поповнять ряди сухопутних та прикордонних військ, військово-морські сили, Національну гвардію України і державну службу спеціального транспорту.

Як повідомляв УНІАН, весняний призов на строкову військову службу в Україні стартував 5 травня і триватиме до 30 червня.