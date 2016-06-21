У Тернопільській обладміністрації заявляють про спекулятивний характер росту цін на гречку

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він сказав, коментуючи ситуацію з різким подорожчанням гречки.

Луй висловив переконання, що дані тенденції мають спекулятивний характер і в більшій мірі викликані панікою серед самих покупців.

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«Об’єктивних причин для виникнення дефіциту гречки, а відповідно зростання ціни на неї - немає. Наразі використовують залишки минулорічного врожаю. Масове підвищення цін може вказувати на змову учасників ринку. Це питання вже на контролі у Міністра аграрної політики та продовольства України, дано доручення антимонопольному комітету зайнятися розслідуванням цієї справи», - сказав Луй.

Він висловив сподівання, що після проведеної АМК перевірки ціни на гречку знизяться.