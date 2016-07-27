У липні поліцейські оштрафували 10 тернополян за хибні виклики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, зокрема учора надійшло повідомлення, що невідомі перекрили шлагбаумом вулицю і не дають можливості проїхати.

Коли полісмени приїхали на виклик, з’ясувалося, що заявник напідпитку вирішив пожартувати. Дорога й справді була тимчасово перекрита, але зробили це працівники дорожньої служби у звְ’язку з ремонтними роботами.

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Щодо заявника склали постанову за ст. 183 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3-х неоподаткованих мінімумів.

За липень патрульні винесли вже більше 10 постанов за неправомірні виклики.

«Насправді таких викликів у день буває по кілька, просто не завжди заявники говорять правдиво свої анкетні дані, трапляється, що патрульні приїжджають, а на місці нікого нема. Найчастіше у такий спосіб розважаються нетверезі тернополяни», – каже начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк. Він додав, що недавно патрульних викликав чоловік, який потім заявив, що його намагався переїхати потяг.

Ще один чоловік поскаржився, що в нього викрали авто, але невдовзі поліцейські з’ясували, що автомобілем просто вирішила скористатися дружина.

«Трапляються громадяни, які хочуть перевірити наскільки швидко приїдуть на виклик патрульні. Прикро, що такі люди не до кінця розуміють, що розважаючись в такий спосіб, вони забирають можливість у полісменів оперативніше приїхати на виклик до тих, кому дійсно потрібна допомога», – зауважив Струк.