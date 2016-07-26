Атестаційна комісія рекомендує звільнити 6 з 22 керівників поліції Тернопільщини

Як повідомив УНІАН начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, начальників Чортківського та Теребовлянського райвідділів він уже звільнив за станом здоров’я, перший пішов на пенсію.

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Ще четверо подали апеляційні скарги на рішення комісій.

«Загалом переатестацію проходило 22 працівники першої категорії, 2 захворіли, тому атестацію вони проходитимуть пізніше, як і ті 4 працівники другої категорії, які зараз перебувають в АТО. За результатами атестації 1 керівника рекомендовано перевести на нижчу посаду, 3 – на підвищення, решту – залишити на займаних посадах», – повідомив Богомол.

З працівників другої категорії 56 правоохоронців, згідно з протоколом рішення комісії, відповідають займаним посадам, 14 потрібно звільнити, 15 – понизити у посаді, 8 заслуговують підвищення.

«Загалом ми зараз більше звільняємо. Після завершення атестації ми визначимося з чисельністю штату, але вже можу сказати, що в нас буде мінімум 310 вакансій», – сказав Богомол.