На Тернопільщині чоловік намагався викрасти свою чотирирічну дитину у колишньої дружини

Під час телефонної розмови чоловік додав, що намагається наздогнати викрадачів. Невідомі втікали на авто ВАЗ 2106 з закритими номерами, повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Нацполіції України в Тернопільській області

Поліцейські вирушили навздогін. Зловмисники спробували відірватися від них сільськими вулицями і польовими дорогами, при цьому швидкість подекуди складала 120 км/год.

Поліцейським вдалося наздогнати і заблокувати автомобіль зловмисників на Хмельниччині.

В салоні авто правоохоронці виявили трьох чоловіків та двох дітей. Згодом поліцейські встановили, що втікачі – жителі Кривого Рогу, а дівчата 4 та 14 років – доньки одного з них.

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В ході слідчих дій правоохоронці з’ясували, що в селі Мирове разом з молодшою дитиною та бабусею живе колишня дружина одного з криворіжців. Раніше подружжя з проживало в Дніпропетровській області. Проте після розлучення жінка переїхала на Шумщину до матері.

Чоловік вирішив повернути молодшу дитину, з 14-річною дочкою вони зайшли в будинок матері колишньої дружини.

Коли пенсіонерка зрозуміла, що 4-річну внучку хочуть вкрасти, вона спробувала цьому перешкодити. Однак чоловік, одягнутий в балаклаву, бризнув їй в лице газовим балончиком, згодом лікарі діагностували у пенсіонерки отруєння сльозогінним газом.

Тим часом викрадачі сіли в «Жигулі» і втекли з місця події. Їх вислідив та почав переслідувати близький родич потерпілої, який і повідомив поліцейським точне місцезнаходження зловмисників. Дітей правоохоронці повернули матері.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).