На Тернопільщині чоловік намагався викрасти свою чотирирічну дитину у колишньої дружини
Про викрадення племінниці двома невідомими повідомив до Шумського відділення поліції житель села Мирове.
Під час телефонної розмови чоловік додав, що намагається наздогнати викрадачів. Невідомі втікали на авто ВАЗ 2106 з закритими номерами, повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Нацполіції України в Тернопільській області
Поліцейські вирушили навздогін. Зловмисники спробували відірватися від них сільськими вулицями і польовими дорогами, при цьому швидкість подекуди складала 120 км/год.
Поліцейським вдалося наздогнати і заблокувати автомобіль зловмисників на Хмельниччині.
В салоні авто правоохоронці виявили трьох чоловіків та двох дітей. Згодом поліцейські встановили, що втікачі – жителі Кривого Рогу, а дівчата 4 та 14 років – доньки одного з них.
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В ході слідчих дій правоохоронці з’ясували, що в селі Мирове разом з молодшою дитиною та бабусею живе колишня дружина одного з криворіжців. Раніше подружжя з проживало в Дніпропетровській області. Проте після розлучення жінка переїхала на Шумщину до матері.
Чоловік вирішив повернути молодшу дитину, з 14-річною дочкою вони зайшли в будинок матері колишньої дружини.
Коли пенсіонерка зрозуміла, що 4-річну внучку хочуть вкрасти, вона спробувала цьому перешкодити. Однак чоловік, одягнутий в балаклаву, бризнув їй в лице газовим балончиком, згодом лікарі діагностували у пенсіонерки отруєння сльозогінним газом.
Тим часом викрадачі сіли в «Жигулі» і втекли з місця події. Їх вислідив та почав переслідувати близький родич потерпілої, який і повідомив поліцейським точне місцезнаходження зловмисників. Дітей правоохоронці повернули матері.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).