Телефонний шахрай видурив у тернополянки усі гроші з її банківського рахунку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, незнайомець зателефонував на мобільний потерпілої від імені працівника банку.

Читайте такожШахрай видурив у 44-річного тернополянина ноутбук

Він повідомив, що з її рахунку намагалися зняти кошти, тому слід негайно змінити усі захисні дані. Жінка за вказівками шахрая назвала усі захисні коди, а згодом отримала повідомлення про переказ коштів на інший рахунок.

Як виявилося, шахрай викрав з картки усі наявні на ній кошти: 4,5 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.