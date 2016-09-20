Телефонний шахрай видурив у тернополянки усі гроші з її банківського рахунку
16:55, 20 вересня 2016Тернопіль
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Телефонний шахрай видурив у 48-річної тернополянки 4,5 тисяч гривень.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, незнайомець зателефонував на мобільний потерпілої від імені працівника банку.
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Він повідомив, що з її рахунку намагалися зняти кошти, тому слід негайно змінити усі захисні дані. Жінка за вказівками шахрая назвала усі захисні коди, а згодом отримала повідомлення про переказ коштів на інший рахунок.
Як виявилося, шахрай викрав з картки усі наявні на ній кошти: 4,5 тис. грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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