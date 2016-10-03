На Тернопільщині у молодих викрали подаровані гостями 100 тисяч гривень і цукерки
16:19, 03 жовтня 2016Тернопіль
791 0
У наречених вкрали гроші та цукерки / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася учора в селі Острів Тернопільського району.
Встановлено, що після вінчання і церемонії вручення подарунків, молоді вирішили перевезти усе з ресторану додому. У домі батьків нареченого вони сховали під подушкою гроші, а також залишили отримані в подарунок 40 пачок цукерок.
Коли ж через годину в будинок приїхали батьки, то виявили, що у літній кухні, куди завезли подарунки, витиснене пластикове вікно, а гроші та цукерки викрадено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter