На Тернопільщині у молодих викрали подаровані гостями 100 тисяч гривень і цукерки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася учора в селі Острів Тернопільського району.

Встановлено, що після вінчання і церемонії вручення подарунків, молоді вирішили перевезти усе з ресторану додому. У домі батьків нареченого вони сховали під подушкою гроші, а також залишили отримані в подарунок 40 пачок цукерок.

Коли ж через годину в будинок приїхали батьки, то виявили, що у літній кухні, куди завезли подарунки, витиснене пластикове вікно, а гроші та цукерки викрадено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).