СБУ викрила на Тернопільщині мережу підпільних казино (фото, відео)

14:28, 20 жовтня 2016
Тернопіль
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СБУ спільно з прокуратурою та поліцією припинила діяльність мережі підпільних інтернет-казино, що діяли у Тернополі та низці районних центрів області під виглядом лотерейних закладів.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці одночасно провели 13 обшуків у місцях ймовірного проведення азартних ігор.

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Під час слідчих дій оперативники вилучили понад 90 гральних автоматів та 150 одиниць комп’ютерної техніки, а також близько 300 тис. грн необлікованої готівки, здобутої незаконним шляхом, документи бухгалтерського обліку та електронні носії даних.

Мережу підпільних казино викрила СБУ на Тернопільщині

За попередніми оцінками фахівців, місячний обіг коштів мережі казино перевищував п’ять мільйонів гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом організованою групою осіб).

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