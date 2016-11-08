На Тернопільщині субсидії призначено 188,8 тис сімей – 88% від кількості звернень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій, яку провів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, поінформував голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, загалом субсидії отримали 88,2% сімей від тих, які звернулися.

«На Тернопільщині завершили масовий перерахунок житлових субсидій. Також вчасно провели перерахунок субсидій у зв’язку із зміною цін і тарифів на окремі житлово-комунальні послуги», – сказав Барна.

За його даними, сума фактично спожитих послуг за нарахованими субсидіями склала 1,528 млрд грн.