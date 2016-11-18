У Тернополі на 5-й день після снігопаду створили комісію, яка має вивчити, як розчищали двори

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, розпорядження про створення комісії підписав міський голова Сергій Надал.

Вона має перевірити якість прибирання та очищення прибудинкових територій, які обслуговують балансоутримуючі організації.

«У міську раду надходить дуже багато скарг на неналежне прибирання дворів та прибудинкових територій від снігу. Тому спеціальна комісія, у яку входять представники житлово-комунального господарства та депутатів, повинна провести перевірку кожної скарги. Якщо факт неякісного прибирання підтвердиться, то мешканцям буде зроблено перерахунок вартості оплати і люди будуть звільнені на 100% від плати за обслуговування будинку», – сказав Надал.

На який термін людей звільнять від оплати він не уточнив.

Як і не пояснив, чому дана комісія починає роботу аж тепер, коли сніг вже почав танути, а люди подекуди порозчищали свої двори самотужки.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.