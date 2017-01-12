Місцеві бюджети Тернопільщини від продажу прав оренди земель держвласності отримали у 2016 році 6,6 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом на земельних торгах продали права оренди 185 земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів загальною площею 2,3 тис. га.

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Найбільше коштів надійшло у місцеві бюджети Підгаєцького (1,1 млн грн), Зборівського (944,92 тис. грн), Збаразького (731,18 тис. грн), Шумського (633,03 тис. грн) та Монастириського (470,03 тис. грн) районів.

Фахівці Головного управління Держгеокадастру в області на закінчення 2016 року підготували матеріали для продажу права оренди ще 112 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. З них на 109 земельних ділянок уклали договори про підготовку лотів до продажу права оренди на земельних торгах.