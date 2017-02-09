Платники Тернопільщини за січень перерахували до Зведеного бюджету на 17% більше від запланованого
15:15, 09 лютого 2017Тернопіль
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Платники Тернопільщини за січень 2017 року перерахували до Зведеного бюджету 375,7 млн грн.
Місцеві бюджети поповнилися у січні на 193,7 млн грн / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 29,6% більше від запланованого, додатково надійшло 85,8 млн грн.
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Порівняно з аналогічним періодом минулого року відрахування зросли на 177,1 млн грн.
Зокрема, надходження до державного бюджету сягнули 182 млн грн і становлять 118,6% від очікуваного.
Місцеві бюджети поповнилися у січні на 193,7 млн грн. Приріст надходжень відповідно до минулорічного показника становить 79,7 млн грн.
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