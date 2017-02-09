Платники Тернопільщини за січень перерахували до Зведеного бюджету на 17% більше від запланованого

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 29,6% більше від запланованого, додатково надійшло 85,8 млн грн.

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Порівняно з аналогічним періодом минулого року відрахування зросли на 177,1 млн грн.

Зокрема, надходження до державного бюджету сягнули 182 млн грн і становлять 118,6% від очікуваного.

Місцеві бюджети поповнилися у січні на 193,7 млн грн. Приріст надходжень відповідно до минулорічного показника становить 79,7 млн грн.