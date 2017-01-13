Тернопільська митниця у 2016 році принесла в бюджет 917 мільйонів гривень митних платежів

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 107,7 млн грн або на 13,3% більше, ніж у 2015 році.

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Зокрема, у грудні до державної скарбниці надійшло 95,3 млн грн митних платежів (на 4,7 млн грн або 5,2% більше, ніж у 2015 році).

Як зазначила в.о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, у розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 823,3 млн гривень. Також сплачено 78,1 млн грн мита, 13,7 млн грн акцизного податку, 2 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.